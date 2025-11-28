Греция удвоит взнос в Европейское космическое агентство
Греция решила удвоить инвестиции в Европейское космическое агентство (Europian Space Agency, ESA) до €66 млн за три года, заявил министр цифрового управления и искусственного интеллекта страны Димитрис Папастергиу в своем выступлении на Совете министров ESA, заседание которого состоялось в Германия накануне, передает eKathimerini.
Министр заявил, что удвоение инвестиций позволит сохранить текущие высокие темпы роста в секторе. По оценкам ведомства, средства будут возвращены в экономику многократно — в виде технологий и новых рабочих мест.
Ранее Politico сообщило, что ESA впервые в своей истории утвердило бюджет в размере €22,1 млрд на три года. Это, отмечает издание, является значительным увеличением по сравнению с предыдущим бюджетом, составлявшим почти €17 млрд. Деньги из него запланировали направить в том числе на проекты в сфере обороны.
Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ведущую роль в продвижении идеи более активного участия ESA в оборонной сфере сыграла Польша. В настоящее время Варшава и ESA обсуждают создание в Польше нового центра агентства, который будет заниматься вопросами безопасности.
Бюджет, по данным Politico, включает €3,4 млрд на наблюдение за Землей, €2,1 млрд на обеспечение безопасности связи и €900 млн на разработку европейских ракетных пусковых установок.
