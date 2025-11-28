Ограничения во Внуково продержались 16 минут

В московском аэропорту Внуково отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Ограничения действовали на протяжении 16 минут.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. О приостановке полетов он написал в 5:30 мск, а о снятии ограничений — в 5:46 мск.

Примерно за час до приостановки полетов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. О первом он написал в 4:25 мск, а о втором — в 4:40 мск.