Военная операция на Украине⁠,
0

Ограничения во Внуково продержались 16 минут

Ограничения на полеты во Внуково отменили спустя 16 минут
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

В московском аэропорту Внуково отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Ограничения действовали на протяжении 16 минут.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. О приостановке полетов он написал в 5:30 мск, а о снятии ограничений — в 5:46 мск.

Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов
Политика

Примерно за час до приостановки полетов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. О первом он написал в 4:25 мск, а о втором — в 4:40 мск.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Внуково Москва аэропорты Росавиция
