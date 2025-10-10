 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам

Трамп: США договорились с Финляндией о строительстве и покупке 11 ледоколов
По словам Трампа, США намерены также перенять у Финляндии опыт в строительстве этих судов (сейчас у них только один действующий ледокол). Первый корабль Вашингтон получит в 2028 году

США планируют приобрести у Финляндии одиннадцать ледоколов, поскольку нуждаются в них, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом. Трансляцию вел Белый дом.

«У нас намечается крупный заказ. Мы покупаем ледоколы. В основном строим их вместе: четыре там и семь здесь. Мы, как мне кажется, получили довольно выгодную цену», — сказал Трамп. Он отметил, что на данный момент США имеют только один ледокол, в то время как у других стран таких кораблей больше.

В США остался один действующий ледокол — тяжелый Polar Star. На втором ледоколе, Polar Sea, в 2010 году произошел сбой двигателя, с тех пор он не используется.

Президент США также отметил, что Финляндия создает «лучшие ледоколы в мире», добавив, что страна является «практически монополистом» в сфере их постройки.

По словам Трампа, США планируют не только купить у Финляндии ледоколы, но и перенять у нее опыт в их строительстве.

Стубб, в свою очередь, уточнил, что первый финский ледокол будет передан Соединенным Штатам в 2028 году.

Возможность покупки ледоколов лидеры США и Финляндии обсудили еще в марте во время встречи в гольф-клубе Trump International Golf Club. Тогда Трамп подчеркнул, что США нуждаются в новых ледоколах, которые будут способствовать обеспечению международной безопасности. Также он отметил стремление к укреплению партнерства между Вашингтоном и Хельсинки.

Reuters узнал об обсуждении в США сделки по ледоколам России
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В августе Reuters писал об обсуждении в США сделки по ледоколам с Россией. Обсуждение началось в преддверии российско-американских переговоров в Анкоридже. По данным агентства, американские чиновники рассматривали возможность привлечения российских атомных ледоколов для поддержки проектов по добыче газа и сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита на Аляске сообщил, что американские партнеры заинтересованы в российских технологиях. Он напомнил, что в Арктике находятся значительные запасы природных ресурсов. Президент отметил, что Россия уже начала там работать, и в качестве примера привел компанию НОВАТЭК, работающую в области сжижения природного газа.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, который играет центральную роль в обеспечении круглогодичного судоходства по Северному морскому пути — стратегическому маршруту для мировых энергетических и торговых потоков.

Северный морской путь — логистический коридор, который позволяет вывозить на экспорт энергетические и минеральные ресурсы из северных регионов России.

