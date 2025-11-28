 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

В Думе предложили ЦБ ввести купюру номиналом 10 тыс. руб.

«Новые люди» предложили ЦБ ввести купюру номиналом 10 тыс. руб.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением о выпуске в обращение банкноты номиналом 10 тыс. руб. С письмом от «Новых людей» Набиуллиной ознакомились ТАСС и «РИА Новости».

«Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 руб. и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — говорится в письме.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что использование больших сумм наличных для крупных расчетов ведет к росту расходов на изготовление, перевозку и хранение банкнот.

ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Парламентарии ссылаются на недавнее обсуждение символов для купюры в 500 руб., показавшее важность визуального оформления национальной валюты для граждан. Для выбора дизайна новой банкноты депутаты предлагают провести открытое голосование через портал «Госуслуги».

В начале октября Центробанк объявил голосование за выбор изображения для нового дизайна банкноты в 500 руб, которое должно быть посвящено Северо-Кавказскому округу. В голосовании лидировали комплекс «Грозный-Сити», за который призывали голосовать глава Чечни Рамзан Кадыров и его администрация, предлагая в качестве поощрения призы, а также гора Эльбрус, за который, в том числе, призывал голосовать Даванков. Позже ЦБ отменил голосование.

