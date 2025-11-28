В Думе предложили ЦБ ввести купюру номиналом 10 тыс. руб.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением о выпуске в обращение банкноты номиналом 10 тыс. руб. С письмом от «Новых людей» Набиуллиной ознакомились ТАСС и «РИА Новости».
«Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 руб. и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — говорится в письме.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что использование больших сумм наличных для крупных расчетов ведет к росту расходов на изготовление, перевозку и хранение банкнот.
Парламентарии ссылаются на недавнее обсуждение символов для купюры в 500 руб., показавшее важность визуального оформления национальной валюты для граждан. Для выбора дизайна новой банкноты депутаты предлагают провести открытое голосование через портал «Госуслуги».
В начале октября Центробанк объявил голосование за выбор изображения для нового дизайна банкноты в 500 руб, которое должно быть посвящено Северо-Кавказскому округу. В голосовании лидировали комплекс «Грозный-Сити», за который призывали голосовать глава Чечни Рамзан Кадыров и его администрация, предлагая в качестве поощрения призы, а также гора Эльбрус, за который, в том числе, призывал голосовать Даванков. Позже ЦБ отменил голосование.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили