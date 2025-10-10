Конгресс Перу единогласно проголосовал за импичмент президенту
Перуанский конгресс единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте, передает Diario Gestion.
За отстранение Болуарте проголосовали 122 члена конгресса, никто не воздержался и не выступил против.
Парламентарии объявили о «постоянной моральной недееспособности» главы государства. Конгрессмены в ходатайствах об импичменте заявили, что Болуарте не способна руководить страной в условиях растущего политического и социального кризиса, участвовала в коррупционных преступлениях и нарушала этические нормы.
Пост президента Перу Болуарте занимала с 7 декабря 2022 года.
Материал дополняется
