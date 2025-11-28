 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На западе Украины мужчина поджог 180-летнюю синагогу

В пригороде Черновцов на западе Украины мужчина совершил поджог Садгорской синагоги, никто не пострадал, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что совершивший поджог человек, по предварительной информации, страдает психическим заболеванием. Его задержали сотрудники полиции. Помещение синагоги получило повреждения.

В Киеве неизвестные с нацистской символикой напали на еврея у синагоги
Политика
Фото:РИА Новости

По данным Объединенной еврейской общины Украины, мужчина проник в синагогу в момент, когда охранник вышел за ворота, собрал книги и совершил поджог. Община добавила в телеграм-канале, что месяц назад этот же мужчина пытался поджечь церковь.

Главная синагога города Садгора была построена около 1770 года, наряду с ней существовал ряд небольших синагог и молитвенных домов. В 2017 году синагогу отреставрировали. Она стала местом паломничества.

В октябре в Киеве группа молодых людей с нацистской символикой напали на еврея у синагоги. Нападавшие подошли к зданию синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги и демонстрируя нацистское приветствие. Когда к ним из синагоги вышел представитель еврейской общины, они распылили в него слезоточивый газ из баллончиков.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Черновцы Украина синагога поджог
