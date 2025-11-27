 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Около 25 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Около 25 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света из-за атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Запорожской области около 25 тыс. абонентов остались без электричества в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов», — написал он.

Глава региона отметил, что специалисты продолжают работу по восстановлению подачи электроэнергии.

В Запорожской области около 40 тыс. человек остались без света
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Запорожская область регулярно подвергается налетам БПЛА. В ночь на 26 ноября без электричества остались около 40 тыс. абонентов. Отключения произошли в Токмакском, Васильевском, Михайловском, Куйбышевском муниципальных округах, городе Днепрорудное и близлежащих населенных пунктах. Позже 26 ноября Балицкий сообщил, что 13 тыс. абонентов, столкнувшихся с проблемой, подключили к электроснабжению.

