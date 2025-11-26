В Запорожской области около 40 тыс. человек остались без света
В Запорожской области после удара беспилотника по объекту электросетевой инфраструктуры около 40 тыс. абонентов остались без электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Отключения произошли в Токмакском, Васильевском, Михайловском, Куйбышевском муниципальных округах, городе Днепрорудное и близлежащих населенных пунктах.
Глава региона отметил, что социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение и работу критической инфраструктуры.
«Сохраняется опасность повторных ударов», — предупредил Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что в течение суток 23-24 ноября по энергообъектам региона было нанесено более 30 ударов БПЛА.
Накануне ночью из-за налета дронов в регионе был поврежден один из ключевых объектов электроснабжения, в результате чего у более чем 28 тыс. абонентов было отключено электроснабжение.
