Суд вынес приговор шведу, планировавшему устроить теракт на «Евровидении»

Суд в Люксембурге приговорил шведа Александра Х., обвиненного в подготовке теракта на конкурсе «Евровидение — 2020» в Нидерландах, к восьми годам лишения свободы, шесть из которых будут условно отсрочены, сообщает Het Parool.

Его арестовали в феврале 2020 года в Люксембурге, где фигурант проживал со своим отцом. По данным правоохранителей, он планировал отравить посетителей конкурса цианидом, распылить газ через вентиляционные системы и устроить взрыв. При обысках у него обнаружили взрывчатку и множество экстремистской литературы. Помимо этого, как утверждают правоохранительные органы, он планировал атаки на другие объекты в Нидерландах, Швеции и Люксембурге, передает газета.

23-летнего Александра признали виновным в участии в террористической организации и нарушении закона об оружии. Помимо тюремного заключения осужденный также должен пройти программу дерадикализации — она является обязательным условием для отсрочки приговора.

Если фигурант не завершит курс программы в течение пяти лет, то шесть лет условного осуждения будут заменены на тюремное заключение.

Сторона обвинения запросила для молодого человека 12 лет лишения свободы.

Как пишет Luxemburg Wort, осужденный руководствовался планами развязать «расовую войну», а следователь расценил его взгляды как «ультраправые, расистские и антисемитские». Защита заявила, что Александр раскаялся и отошел от идеологии.

Ежегодный конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.