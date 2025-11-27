 Перейти к основному контенту
Суд вынес приговор шведу, планировавшему устроить теракт на «Евровидении»

Суд вынес приговор шведу, планировавшему устроить теракт на «Евровидении-2020»
Фото: Ddp Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ddp Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Суд в Люксембурге приговорил шведа Александра Х., обвиненного в подготовке теракта на конкурсе «Евровидение — 2020» в Нидерландах, к восьми годам лишения свободы, шесть из которых будут условно отсрочены, сообщает Het Parool.

Его арестовали в феврале 2020 года в Люксембурге, где фигурант проживал со своим отцом. По данным правоохранителей, он планировал отравить посетителей конкурса цианидом, распылить газ через вентиляционные системы и устроить взрыв. При обысках у него обнаружили взрывчатку и множество экстремистской литературы. Помимо этого, как утверждают правоохранительные органы, он планировал атаки на другие объекты в Нидерландах, Швеции и Люксембурге, передает газета.

23-летнего Александра признали виновным в участии в террористической организации и нарушении закона об оружии. Помимо тюремного заключения осужденный также должен пройти программу дерадикализации — она является обязательным условием для отсрочки приговора.

Если фигурант не завершит курс программы в течение пяти лет, то шесть лет условного осуждения будут заменены на тюремное заключение.

В Севастополе задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сторона обвинения запросила для молодого человека 12 лет лишения свободы.

Как пишет Luxemburg Wort, осужденный руководствовался планами развязать «расовую войну», а следователь расценил его взгляды как «ультраправые, расистские и антисемитские». Защита заявила, что Александр раскаялся и отошел от идеологии.

Ежегодный конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

