Макрон назвал сроки введения добровольной военной службы во Франции

Добровольная военная служба во Франции будет введена с 2026 года

Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года, передает BFMTV.

«Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не будет всеобщей <...> Основу составят молодые люди в возрасте от 18 до 19 лет», — сказал глава государства.

Условия, на которых молодые люди могут подать заявку и стать добровольцами, будут подробно описаны в январе. По данным источника телеканала, ожидается, что в первый год на военную службу примут от 2 тыс. до 3 тыс. человек.

Ее продолжительность составит 10 месяцев, а к 2035 году власти планируют набирать до 50 тысяч в год. Добровольцам будут выплачивать от €800. Им также будет предоставлено жилье, питание и снаряжение.

«Молодые люди смогут пройти службу [в том числе] в Национальной жандармерии, Парижской пожарной команде и Марсельском батальоне морской пожарной команды, которые также имеют статус военных», — указал Макрон.

Президент уточнил, что французы, решившие стать добровольцами, будут проходить службу только внутри страны, «поскольку она подразумевает мобилизацию для самозащиты».

Однако при «серьезном кризисе» парламент может разрешить использование «дополнительных ресурсов». Макрон пояснил, что это «исключительный случай».