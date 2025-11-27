 Перейти к основному контенту
Прощание со Всеволодом Шиловским пройдет в созданном им театре

Прощание с актером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября в его театре
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский (Фото: Елена Мельникова / ТАСС)

Прощание с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября в его театре-студии на улице Высоцкого в Москве, сообщила «РИА Новости» актриса его театра Виктория Пархоменко.

«Прощание планируется в театре 30 ноября», — сказала она.

Московский театр-студия Шиловского располагается по адресу: улица Петровка, д. 17, стр. 2.

РБК обратился за комментарием к представителю Пархоменко и в театр Шиловского.

В театре назвали причину смерти актера Всеволода Шиловского
Общество
Всеволод Шиловский

Шиловский скончался накануне в возрасте 87 лет, он болел онкологическим заболеванием.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу, где проработал 30 лет и в качестве режиссера поставил такие спектакли, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди — сочтемся», «Мятеж». Творческую деятельность он совмещал с педагогической в Школе-студии МХАТ, делал постановки вместе со студентами.

Шиловский снимался в фильмах Петра Тодоровского («Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка») и Ильи Авербаха («Голос»). Всего в фильмографии актера почти сто фильмов, в том числе эпизоды в сериалах. В качестве режиссера на ТВ он дебютировал в 1970-х, выступал постановщиком сериалов «День за днем» и «В одном микрорайоне».

Среди наград Шиловского — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орден Почета (2015) и орден Дружбы (1997).

