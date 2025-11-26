 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В театре назвали причину смерти актера Всеволода Шиловского

Причиной смерти актера Всеволода Шиловского стал рак
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский умер из-за рака. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе его театра.

Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом стало известно 26 ноября.

С 2017 года он возглавлял собственную театр-студию. С 2023-го она получила постоянное помещение на улице Петровка в центре Москвы.

Шиловский родился в 1938 году. Окончив Школу-студию МХАТ в 1961 году, он 30 лет проработал в его труппе, где поставил несколько спектаклей и параллельно преподавал. В кино он начал регулярно сниматься в 1980-х годах.

Умер сыгравший в «Интердевочке» и «Военно-полевом романе» актер Шиловский
Общество
Всеволод Шиловский

Шиловский снимался в фильмах Петра Тодоровского («Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка») и Ильи Авербаха («Голос»). Всего в фильмографии актера почти сто фильмов, в том числе эпизоды в сериалах. В качестве режиссера на телевидении он дебютировал в 1970-х, выступал постановщиком сериалов «День за днем» и «В одном микрорайоне».

Среди наград Шиловского — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орден Почета (2015) и орден Дружбы (1997).

Авторы
Теги
Егор Алимов
актер театр кино рак
