В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Утром 27 ноября беспилотники ВСУ атаковали Белгород, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Воздушные цели были уничтожены. К сожалению, без последствий не обошлось», — написал глава города.

По его словам, при атаке повреждения получили административное здание и гараж.

Пострадавших нет.

Белгородская область регулярно подвергается налетам беспилотников.

В ночь на 27 ноября над регионом сбили 52 БПЛА. Ночью губернатор Вячеслав Гладков отчитался, что системы ПВО уничтожили над Белгородом «воздушные цели».