Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Утром 27 ноября беспилотники ВСУ атаковали Белгород, сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Воздушные цели были уничтожены. К сожалению, без последствий не обошлось», — написал глава города.

По его словам, при атаке повреждения получили административное здание и гараж.

Пострадавших нет.

Белгородская область регулярно подвергается налетам беспилотников.

В ночь на 27 ноября над регионом сбили 52 БПЛА. Ночью губернатор Вячеслав Гладков отчитался, что системы ПВО уничтожили над Белгородом «воздушные цели».

Авторы
Теги
Александра Озерова
Белгород Белгородская область БПЛА беспилотники
