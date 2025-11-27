В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж
Утром 27 ноября беспилотники ВСУ атаковали Белгород, сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Воздушные цели были уничтожены. К сожалению, без последствий не обошлось», — написал глава города.
По его словам, при атаке повреждения получили административное здание и гараж.
Пострадавших нет.
Белгородская область регулярно подвергается налетам беспилотников.
В ночь на 27 ноября над регионом сбили 52 БПЛА. Ночью губернатор Вячеслав Гладков отчитался, что системы ПВО уничтожили над Белгородом «воздушные цели».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили