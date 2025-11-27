 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве раскрыли убийство в 1999 году президента компьютерной компании

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи задержали подозреваемого в убийстве президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова в 1999 году в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления СК России. Задержанному предъявили обвинение сразу по нескольким пунктам ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тело 36-летнего Постникова с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на улице Маломосковской на севере Москвы. Предприниматель был убит семью выстрелами из пистолета Макарова, предположительно с глушителем. Четыре пули попали в голову.

В СКР отметили, что убийство не удавалось раскрыть, пока у следствия не появился свидетель.

В Подмосковье задержали киллера за убийство директора лицея 23 года назад
Общество

«В рамках расследования уголовного дела в отношении членов ОПГ о серии убийств в 1998–2006 годах на территории Москвы (пп. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) установлен свидетель, который дал показания по факту убийства [Постникова]», — рассказали в ведомстве.

Полученные показания помогли выйти на след киллера.

«Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группу», — пояснили в ведомстве.

Показания свидетеля подтвердила очная ставка между ним и обвиняемым. Также у следствия появилась информация о соучастниках преступления, их разыскивают, добавили в СКР.

Компания «Вист» по сборке компьютеров была основана в 1992 году, за три года она захватила около 20% компьютерного рынка России и вошла в десятку крупнейших европейских сборщиков.

В 1997 году с ее руководством встречались приезжавшие в Москву президенты Intel Крейг Барретт и Microsoft Билл Гейтс. Однако уже через год — в кризисном 1998 году — «Вист» оказался на грани банкротства, задолжав кредиторам и поставщикам, по данным «Ведомостей», более $15 млн.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Москва СКР киллер заказное убийство свидетель Билл Гейтс
