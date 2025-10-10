 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье задержали киллера за убийство директора лицея 23 года назад

СК сообщил о задержании киллера за убийство директора лицея 23 года назад
СК задержал подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. Мужчину, расстрелявшего директора подмосковного лицея, уверенно опознал свидетель, сообщили следователи. И просят об арестовать двух человек

В Московской области задержали двух человек по подозрению в убийстве директора лицея, совершенного 23 года назад, сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и его пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса. Также они совершили покушение на убийство еще двух человек», — говорится в сообщении.

Им предъявили обвинение по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК Р (убийство, совершенное группой лиц, группой по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений либо по найму; грозит пожизненное лишение свободы) и еще по двум статьям.

В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого
Общество

По данным ведомства, в октябре 2002 года киллер расстрелял на пороге лицея заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса. Один из сотрудников лицея вступил в борьбу со стрелявшим и получил ранения. Также нападавший выстрелил в другого свидетеля, после чего сел в автомобиль, за рулем которого находился сообник, оба скрылись.

Спустя 23 года следователи получили информацию и доказательства о причастности двух мужчин к преступлению. В СК уточнили, что один из них жил в ДНР, другой — в Люберцах. Свидетель «уверенно опознал» киллера, сообщили в ведомстве. Следствие ходатайствует об аресте мужчин, расследование продолжается.

Убийство директора лицея заказал криминальный авторитет в 2002 году и заплатил киллеру $300, — отметили в СК. Заказчик погиб в ДТП спустя пять месяцев после убийства.

В апреле Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил заказного убийцу Игоря Батенева к 17 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершенное более 30 лет назад преступление. Оно произошло 30 апреля 1994 года в столичном спорткомплексе на Бережковской набережной. Неизвестные ворвались в здание и начали стрелять, шесть человек погибли, а трое получили серьезные ранения. Выжившие сообщили, что в них стреляли четверо.

Тогда следователи разрабатывали, в частности, версию заказного убийства при разборках конкурирующих группировок, но дело ушло в архив на несколько лет. По данным следствия, в живых из нападавших остался только Батенев, преследование троих его сообщников прекращено в связи с их смертью.

Алена Нефедова
Подмосковье задержание киллер лицей заказное убийство
