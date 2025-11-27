Дэниел Дрисколл (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Министра армии США Дэна Дрисколла в России назвали «разумным» в отличие от спецпосланника американского президента Кита Келлога. Его Кремль считал представителем позиции Украины. Об этом The New York Times заявил бывший высокопоставленный российский чиновник.

Так, взгляды Дрисколла по украинскому конфликту гораздо менее оптимистичны, нежели у Келлога. Он считает, что военную операцию нужно завершить в ближайшее время, в том числе на условиях, которые будут более выгодными для России.

Министр армии США Дэн Дрисколл стал ключевой фигурой в мирных переговорах по Украине, получив прямое поручение от президента Дональда Трампа возглавить процесс урегулирования конфликта. Изначально его визит в Киев 19 ноября планировался для обсуждения военных технологий, однако за неделю до поездки он неожиданно получил новые дипломатические полномочия.

Карьерный взлет Дрисколла связывают с растущим влиянием вице-президента Джея Ди Вэнса, который активно поддерживает новый мирный план из 28 пунктов. Источники Politico отмечают, что министр за год сумел выстроить прочные отношения в Белом доме и заслужить репутацию эффективного профессионала.

В ходе интенсивной дипломатической миссии Дрисколл провел переговоры в Киеве, участвовал в женевских консультациях с украинскими и европейскими представителями, а затем неожиданно вылетел в Абу-Даби для встреч с российскими и украинскими делегациями. По данным Axios, его приезд застал врасплох даже глав военных разведок обеих стран.

Переговорный стиль Дрисколла характеризуют как жесткий и прямолинейный. На встречах с европейскими дипломатами он использовал резкие выражения, давая понять, что США заинтересованы в скорейшем заключении мира. По информации CBS News, Украина уже согласилась с основными пунктами предварительного соглашения.

Трамп высоко оценил работу Дрисколла, сообщив в соцсетях об «огромном прогрессе» в урегулировании. В ближайшие дни министр проведет новые переговоры с украинской стороной, а спецпосланник Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.