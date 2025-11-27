В Подмосковье обнаружили цех по выпуску поддельной бытовой химии. Видео
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
В одном из складских зданий в Электроуглях полицейские обнаружили автоматизированную линию по фасовке бытовой химии, готовую продукцию, пластиковую тару, реагенты и этикетки с логотипами известных торговых марок.
По данным МВД, цех работал более года под руководством гражданина одной из стран ближнего зарубежья при участии двух иностранцев. Контрафактную продукцию сбывали на маркетплейсах.
В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч канистр с бытовой химией для стирки, мылом и шампунями. Также в цеху нашли три мешка с различными химическими компонентами.
В июле компания Procter & Gamble (P&G) урегулировала спор с липецким бизнесменом, продававшим контрафактную продукцию на маркетплейсе Wildberries.
Компания обратилась в суд с иском к предпринимателю, требуя компенсацию в размере 140 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки после выявления продажи на маркетплейсе поддельной продукции P&G. После отказа бизнесмена от выплаты компенсации, компания обратилась в суд.
Согласно судебным материалам, стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого мужчина обязался выплатить компенсацию в размере 70 тыс. руб. Производство по делу было прекращено.
