Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов
Полицейские в Москве задержали троих мужчин по обвинению в незаконном использовании данных инвалидов для предоставления бесплатных парковочных мест автомобилистам, не имеющих льгот. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
На опубликованной видеозаписи запечатлен процесс обысков. В ходе него были изъяты деньги, мобильные телефоны, оформленные на третьих лиц карты, ноутбук с базой данных и другие предметы, которые, по утверждению правоохранителей, имеют доказательственное значение.
По данным правоохранительных органов, задержанные, проживавшие в Москве и Уфе, регистрировали на «Госуслугах» учетные записи людей с инвалидностью и с их аккаунта вносили сведения об автомобилях не имеющих инвалидности граждан в реестр для бесплатной парковки. Таким образом, водители, не имевшие оснований для льгот, получали право на бесплатную парковку в Москве.
Мошенники рекламировали свои услуги через мессенджеры.
Правоохранители возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации из корыстных побуждений, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо ее копирование, совершенном группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения — ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.
В ноябре ФСБ задержало семерых преступников по обвинению в незаконной миграции 5 тыс. иностранцев.
Следователи завели уголовные дела по ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
