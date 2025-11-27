 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов

Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов
Video

Полицейские в Москве задержали троих мужчин по обвинению в незаконном использовании данных инвалидов для предоставления бесплатных парковочных мест автомобилистам, не имеющих льгот. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

На опубликованной видеозаписи запечатлен процесс обысков. В ходе него были изъяты деньги, мобильные телефоны, оформленные на третьих лиц карты, ноутбук с базой данных и другие предметы, которые, по утверждению правоохранителей, имеют доказательственное значение.

По данным правоохранительных органов, задержанные, проживавшие в Москве и Уфе, регистрировали на «Госуслугах» учетные записи людей с инвалидностью и с их аккаунта вносили сведения об автомобилях не имеющих инвалидности граждан в реестр для бесплатной парковки. Таким образом, водители, не имевшие оснований для льгот, получали право на бесплатную парковку в Москве.

Мошенники рекламировали свои услуги через мессенджеры.

Правоохранители возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации из корыстных побуждений, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо ее копирование, совершенном группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения — ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

В Госдуме напомнили о штрафах за «закрепление» за собой парковки во дворе
Общество
Фото:Максим Константинов / Global look press

В ноябре ФСБ задержало семерых преступников по обвинению в незаконной миграции 5 тыс. иностранцев.

Следователи завели уголовные дела по ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

