В Польше задержали получившего статус беженца хакера из России
В Кракове сотрудники польского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) задержали россиянина по подозрению в несанкционированном вмешательстве в IТ-системы компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что операция была проведена еще 16 ноября.
После этого районный суд Краков-Средместье поместил задержанного на три месяца под стражу. По данным правоохранительных органов, в 2022 году россиянин незаконно проник в Польшу и через год получил статус беженца.
«Действуя без согласия и разрешения оператора интернет-магазина, он нарушил меры информационной безопасности и получил несанкционированный доступ к информационной системе и базам данных компании», — говорится в сообщении.
Вмешательство подозреваемого в структуру баз данных могло привести к «серьезным последствиям для деятельности компании и безопасности ее клиентов», отметили в пресс-службе CBZC.
Следователи проверяют связь подозреваемого с хакерскими атаками на другие польские и европейские компании.
«Расследование продолжается, не исключены дальнейшие аресты и предъявление дополнительных обвинений», — добавили в бюро.
Ранее Варшава неоднократно обвиняла Россию в причастности к диверсиям, поджогам и шпионажу на территории Польши.
Так, в июле 2025 года премьер-министр страны Дональд Туск сообщил о задержании 32 подозреваемых в связях с российской разведкой. Среди задержанных были не только россияне, но и белорусы, украинцы, а также колумбиец и поляк. По словам политика, кураторы приказали им «совершать акты саботажа и нападения».
Туск поручил польским силовикам усилить действия для предотвращения подобных рисков и поимки всех, «кто атакует польское государство, используя российские средства».
Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными.
