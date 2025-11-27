В Польше задержали получившего статус беженца хакера из России

Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кракове сотрудники польского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) задержали россиянина по подозрению в несанкционированном вмешательстве в IТ-системы компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что операция была проведена еще 16 ноября.

После этого районный суд Краков-Средместье поместил задержанного на три месяца под стражу. По данным правоохранительных органов, в 2022 году россиянин незаконно проник в Польшу и через год получил статус беженца.

«Действуя без согласия и разрешения оператора интернет-магазина, он нарушил меры информационной безопасности и получил несанкционированный доступ к информационной системе и базам данных компании», — говорится в сообщении.

Вмешательство подозреваемого в структуру баз данных могло привести к «серьезным последствиям для деятельности компании и безопасности ее клиентов», отметили в пресс-службе CBZC.

Следователи проверяют связь подозреваемого с хакерскими атаками на другие польские и европейские компании.

«Расследование продолжается, не исключены дальнейшие аресты и предъявление дополнительных обвинений», — добавили в бюро.

Ранее Варшава неоднократно обвиняла Россию в причастности к диверсиям, поджогам и шпионажу на территории Польши.

Так, в июле 2025 года премьер-министр страны Дональд Туск сообщил о задержании 32 подозреваемых в связях с российской разведкой. Среди задержанных были не только россияне, но и белорусы, украинцы, а также колумбиец и поляк. По словам политика, кураторы приказали им «совершать акты саботажа и нападения».

Туск поручил польским силовикам усилить действия для предотвращения подобных рисков и поимки всех, «кто атакует польское государство, используя российские средства».

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными.