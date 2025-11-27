В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту
В Выгоничском районе Брянской области открыли движение по новому мосту, построенному после подрыва. Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что первые автомобили уже проехали по новой переправе — это были участники торжественных мероприятий из Гомеля.
Подрядчиком выступила брянская компания «Дорстрой32».
В ночь на 1 июня на железнодорожные пути на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области, по которым в этот момент следовал поезд, обрушился мост. Причиной был подрыв. В результате пострадали 104 человека, погибли семеро. Всего в поезде были 388 пассажиров.
