 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

«Мы единогласно одобрили соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Республикой Донецк и Правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которыми нас объединяет 81 год безусловной дружбы и сотрудничества солидарности», — говорится в заявлении.

Эти документы стали продолжением пакета из соглашений, ранее заключенных с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), а также с Херсоном и Запорожьем.

Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.

Шойгу поблагодарил власти Никарагуа за поддержку спецоперации на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В октябре Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после признания властями страны Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

Киеве назвал позицию Манагуа недружественным шагом и попыткой подорвать украинский суверенитет, заявив, что действия Никарагуа противоречат Уставу ООН, нормам международного права и нарушают обязательства, закрепленные в документах об установлении дипотношений.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, однако собственного посольства Украины в Никарагуа нет — консульские функции выполняет дипмиссия на Кубе.

Поддержка России со стороны Манагуа носит продолжительный характер. Спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо публично выражал солидарность с Москвой, а президент Даниэль Ортега неоднократно критиковал украинское руководство.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Никарагуа Донецк Севастополь торговое соглашение
Материалы по теме
Украина разорвала дипотношения с Никарагуа
Политика
Шойгу поблагодарил власти Никарагуа за поддержку спецоперации на Украине
Политика
Никарагуа признала четыре новых региона частью России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 08:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 08:41
Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем Политика, 08:47
Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу Бизнес, 08:45
В 2026 году в IT станет сложнее найти работу. Особенно с хорошими бонусамПодписка на РБК, 08:43
Politico узнало о вариантах удара ЕС по России в гибридной войне Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 08:24
В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту Общество, 08:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как Китай стал главным экспортером технологий контроля — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии Политика, 08:01
Каким будет выпуск первых ОФЗ в юанях и чем он интересен инвесторам Инвестиции, 08:00
Российское подразделение Hilti будет работать под новым названием — UTECH РБК Компании, 08:00
Как использовать нейросети безопасно: объясняют эксперт и языковые модели Life, 08:00
Брокер «Сбера» изучил предпочтения инвесторов при выборе акций Инвестиции, 08:00
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 07:58