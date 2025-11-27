Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем

Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

«Мы единогласно одобрили соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Республикой Донецк и Правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которыми нас объединяет 81 год безусловной дружбы и сотрудничества солидарности», — говорится в заявлении.

Эти документы стали продолжением пакета из соглашений, ранее заключенных с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), а также с Херсоном и Запорожьем.

Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.

В октябре Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после признания властями страны Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

Киеве назвал позицию Манагуа недружественным шагом и попыткой подорвать украинский суверенитет, заявив, что действия Никарагуа противоречат Уставу ООН, нормам международного права и нарушают обязательства, закрепленные в документах об установлении дипотношений.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, однако собственного посольства Украины в Никарагуа нет — консульские функции выполняет дипмиссия на Кубе.

Поддержка России со стороны Манагуа носит продолжительный характер. Спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо публично выражал солидарность с Москвой, а президент Даниэль Ортега неоднократно критиковал украинское руководство.