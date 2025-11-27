Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем
Парламент Никарагуа одобрил соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Донецком и Севастополем, сообщила пресс-служба законодательного органа республики.
«Мы единогласно одобрили соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве с Республикой Донецк и Правительством Севастополя, братскими народами Российской Федерации, с которыми нас объединяет 81 год безусловной дружбы и сотрудничества солидарности», — говорится в заявлении.
Эти документы стали продолжением пакета из соглашений, ранее заключенных с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР), а также с Херсоном и Запорожьем.
Соглашение с правительством Севастополя предусматривает взаимодействие в сферах образования, технологий, культуры, экологии, строительства жилья, спорта и туризма. В парламенте Никарагуа назвали это шагом к дальнейшему укреплению отношений с российскими регионами.
В октябре Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после признания властями страны Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.
Киеве назвал позицию Манагуа недружественным шагом и попыткой подорвать украинский суверенитет, заявив, что действия Никарагуа противоречат Уставу ООН, нормам международного права и нарушают обязательства, закрепленные в документах об установлении дипотношений.
Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, однако собственного посольства Украины в Никарагуа нет — консульские функции выполняет дипмиссия на Кубе.
Поддержка России со стороны Манагуа носит продолжительный характер. Спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо публично выражал солидарность с Москвой, а президент Даниэль Ортега неоднократно критиковал украинское руководство.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили