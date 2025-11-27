Пушилин сообщил о закрытии части шахт в ДНР

Денис Пушилин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Часть угольных шахт в ДНР будет ликвидирована или законсервирована по причинам экономической нецелесообразности, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

Пушилин подчеркнул, что сейчас идет непростой период для развития угольных шахт. Угледобывающая отрасль требует модернизации, п оэтому шахты без запасов угля закрывают, а те, где добыча слишком сложная и дорогая, консервируют.

Ситуация может измениться, поскольку конъюнктура угольного рынка нестабильна. То, что сегодня нерентабельно, завтра может стать выгодным, отметил Пушилин . Для каждой шахты власти применяют индивидуальный подход, вопросы отрасли прорабатываются совместно с министром энергетики Сергеем Цивилевым, сказал он.

Правительство России в 2023 году разработало план возрождения угольной промышленности новых территорий. Угольные шахты в ДНР и ЛНР начали передавать частным инвесторам .

В апреле 2025 года кабмин утвердил Энергетическую стратегию России на период до 2050 года. Пушилин тогда подчеркнул, что особое место в ней заняло развитие энергетики в ДНР. Так, в регионе должны быть созданы условия для развития углехимического и энергоугольного кластеров, возможность для угледобывающих предприятий покупать современное российское оборудование на льготных условиях.

Пушилин также сообщил о планах выдать 1,7 млн т угля на шахте «Комсомолец Донбасса» в 2025 году.