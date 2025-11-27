 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Пушилин сообщил о закрытии части шахт в ДНР

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Часть угольных шахт в ДНР будет ликвидирована или законсервирована по причинам экономической нецелесообразности, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

Пушилин подчеркнул, что сейчас идет непростой период для развития угольных шахт. Угледобывающая отрасль требует модернизации, поэтому шахты без запасов угля закрывают, а те, где добыча слишком сложная и дорогая, консервируют.

Ситуация может измениться, поскольку конъюнктура угольного рынка нестабильна. То, что сегодня нерентабельно, завтра может стать выгодным, отметил Пушилин. Для каждой шахты власти применяют индивидуальный подход, вопросы отрасли прорабатываются совместно с министром энергетики Сергеем Цивилевым, сказал он.

Инвестор в угольную отрасль ЛНР запросил ₽40 млрд из ФНБ
Бизнес
Фото:Александр Река / ТАСС

Правительство России в 2023 году разработало план возрождения угольной промышленности новых территорий. Угольные шахты в ДНР и ЛНР начали передавать частным инвесторам.

В апреле 2025 года кабмин утвердил Энергетическую стратегию России на период до 2050 года. Пушилин тогда подчеркнул, что особое место в ней заняло развитие энергетики в ДНР. Так, в регионе должны быть созданы условия для развития углехимического и энергоугольного кластеров, возможность для угледобывающих предприятий покупать современное российское оборудование на льготных условиях.

Пушилин также сообщил о планах выдать 1,7 млн т угля на шахте «Комсомолец Донбасса» в 2025 году.

Читайте РБК в Телеграмма.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Шахты ДНР Денис Пушилин
Материалы по теме
Трое рабочих погибли при взрыве на шахте в Хабаровском крае
Общество
Депутат Рады сообщил о 148 застрявших под землей шахтерах около фронта
Политика
При обрушении на шахте в Ростовской области погиб работник
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 08:31 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 08:31
Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем Политика, 08:47
Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу Бизнес, 08:45
В 2026 году в IT станет сложнее найти работу. Особенно с хорошими бонусамПодписка на РБК, 08:43
Politico узнало о вариантах удара ЕС по России в гибридной войне Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 08:24
В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту Общество, 08:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как Китай стал главным экспортером технологий контроля — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии Политика, 08:01
Каким будет выпуск первых ОФЗ в юанях и чем он интересен инвесторам Инвестиции, 08:00
Российское подразделение Hilti будет работать под новым названием — UTECH РБК Компании, 08:00
Как использовать нейросети безопасно: объясняют эксперт и языковые модели Life, 08:00
Брокер «Сбера» изучил предпочтения инвесторов при выборе акций Инвестиции, 08:00
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 07:58