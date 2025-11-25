Инвестор в угольную отрасль ЛНР запросил ₽40 млрд из ФНБ

Торговый дом «Донские угли», разрабатывающий угольные шахты в ЛНР, попросил у правительства 40 млрд руб. из ФНБ. Без господдержки компания может прекратить работу в регионе и закрыть промыслы, предупредил инвестор

Фото: Александр Река / ТАСС

ООО «Торговый дом «Донские угли» — крупнейший инвестор в угольную отрасль новых территорий — на совещании у вице-премьера Александра Новака в октябре попросил у правительства предоставить льготное финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказали РБК источники, знакомые с итогами совещания. При отсутствии господдержки все арендуемые шахты ждет закрытие, так как компания работает в убыток и не может найти средства на расширение добычи в неразработанные, низко залегающие угольные пласты, объяснили «Донские угли».

В компании подтвердили факт обращения и раскрыли его детали: «Донские угли» попросили предоставить из ФНБ 40 млрд руб. по льготной ставке под 3% годовых. Соответствующие обращения были направлены на имя Александра Новака, министра энергетики Сергея Цивилева, министра финансов Антона Силуанова и главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

В качестве альтернативной меры «Донские угли» предложили правительству подключить компанию к программе казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Сегодня эта программа предусматривает предоставление денежных средств администрациям регионов на проекты в сферах ЖКХ, ремонта автодорог, больниц и другой инфраструктуры на 15 лет под 3% годовых. Компания предложила предоставить эту меру поддержки в качестве пилотного проекта по развитию угольной отрасли региона.

Почему инвесторам потребовалась поддержка

«Торговый дом «Донские угли» зарегистрирован в Ростове-на-Дону в июле 2020 года предпринимателем Виталием Донченко (сейчас ему принадлежат 5% ООО, остальное — у экс-гендиректора компании Олега Князева). До начала специальной военной операции компания занималась торговлей углем в регионах юга России.

В 2023 году правительство России разработало план возрождения угольной промышленности новых территорий, согласно которому угольные шахты в ДНР и ЛНР решено было отдать частным инвесторам. «Донские угли» в 2024 году арендовали в ЛНР десять шахт. Менеджмент компании планировал вывести эти активы на окупаемость не ранее чем через пять лет после начала инвестиционного цикла.

Но к 2025 году выяснилось, что работа большей части арендованных компанией шахт не окупается при текущих низких ценах на мировом угольном рынке и высокой ключевой ставке. Компания вернула правительству ЛНР семь шахт, оставив в аренде три наиболее перспективных объекта — шахты «Красный партизан», «Суходольская-Восточная» и «Должанская-Капитальная». Объекты, возвращенные региону, будут закрыты, их консервация потребует ежегодного финансирования со стороны регионального бюджета.

Кроме того, инвесторы в угольную отрасль ЛНР «Донские угли» и «Промышленная группа «Родина» столкнулись с отказом российских банков предоставлять финансирование как на инвестиционную, так и на операционную деятельность, что летом 2025 года привело к задержкам в выплате заработной платы и частичному сокращению персонала на арендованных шахтах.

Чтобы решить эту проблему, глава ЛНР Леонид Пасечник направлял письмо президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на коммерческие банки или найти другой источник финансирования. В случае невозможности предоставить финансирование на продолжение работы инвесторов Пасечник просил увеличить дотации из федерального бюджета региону на 25,6 млрд руб. на финансирование консервации 11 угольных шахт, которые пришлось бы закрыть.

Путин распорядился проработать возможные варианты поддержки и доложить ему. Поручение было адресовано Новаку, главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.

В Минэнерго рассказали, что министерство, правительство ЛНР, ФГБУ «ГУРШ» продолжают анализ экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации шахт в связи с их «неудовлетворительным техническим состоянием». «Большое внимание уделяется вопросам сохранения социальных гарантий для горняков. Если будет принято решение о консервации шахт, работникам будет предложен перевод на другие предприятия угольной отрасли, а также переобучение на другие востребованные специальности с последующим трудоустройством», — отметили в пресс-службе министерства.

РБК направил запрос в Минфин и в администрацию ЛНР. Представитель Александра Новака не ответил на запрос РБК.

План инвестора

В «Торговом доме «Донские угли» РБК рассказали, что общая финансовая модель (инвестиционный план) проекта предполагает вложение в оставшиеся в аренде активы 66,7 млрд руб. до 2035 года. «В первые пять лет средства должны быть направлены на приобретение и модернизацию основных фондов, что позволит в течение нескольких лет увеличить добычу угля до 6,5 млн т в год. В конечном счете это приведет к положительному финансовому результату с учетом возврата заемных средств», — отметили в пресс-службе компании. По итогам 2025 года инвестор ожидает отрицательного финансового результата.

По данным СПАРК, в 2023 году «Донские угли» получили чистый убыток в размере 57,2 млн руб. при выручке 1,2 млрд руб. В 2024 году выручка увеличилась до 2,6 млрд руб., чистый убыток при этом вырос до 6,7 млрд руб.

Представитель компании-инвестора отметил, что в марте 2025 года организация оформила кредитную линию в одном из российских банков на 40 млрд руб. Но уже в мае кредитная линия была закрыта «по не зависящим от предприятия причинам». Компания пыталась возобновить финансирование, пыталась получить новую кредитную линию «в крупнейших государственных банках», но безрезультатно.

«Со стороны кредитных организаций отсутствует заинтересованность в кредитовании проекта из-за высоких рисков угольной отрасли и специфики хозяйственной деятельности на воссоединенных территориях. Кредитование ведет к необходимости формировать высокий уровень резервов в соответствии с требованиями Банка России, что вызвано повышенным профилем риска угледобывающих предприятий», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Единственным источником денежных средств на предприятии остается реализация угольной продукции. Этих средств недостаточно для покрытия текущих операционных расходов, из-за чего образовалась кредиторская задолженность по заработной плате работникам (более 9 тыс. человек) и перед контрагентами. Предприятие разработало меры по снижению затрат.

При этом инвестор по итогам 2025 года нарастит добычу угля на 40%, до 1,11 млн т, в 2024 году компания добыла 796,5 тыс. т угля. «Если бы финансирование велось на запланированном уровне, объем добычи по итогам 2025 года превысил бы 2 млн т, что позволило бы выйти на безубыточную работу к концу 2025 года», — добавили в пресс-службе «Донских углей».

Собеседник РБК, знакомый с итогами совещания у Новака, говорит, что в качестве решения проблемы Минэнерго предлагает ЛНР закупать уголь на Кузбассе. Правительство республики считает, что угледобыча в регионе должна быть сохранена, говорит источник, близкий к администрации ЛНР.

Что говорят эксперты

Гендиректор «INFOLine — Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в текущих условиях вероятность получения казначейского инфраструктурного кредита выглядит крайне низкой. Вся угольная отрасль России испытывает большие сложности, особенно в регионах, где ведется добыча энергетического угля. При этом закрытие угольных шахт создает долгосрочные риски, связанные с экономическими диспропорциями и потерей рабочих мест. Аналитик считает необходимым соблюсти баланс между сохранением рабочих мест, обеспечением рационального уровня автономности промышленности и энергетики республики и объемами запрашиваемой бюджетной поддержки.

«Вероятнее всего, придется искать более сложные решения. Нужно провести детальный аудит предложений по инвестициям — цифра в 40 млрд руб., запрошенных из ФНБ, кажется несколько завышенной. С другой стороны, нужно найти возможность привлечения банковского финансирования с элементами господдержки в форме субсидирования, но с более ограниченным размером и масштабом госфинансирования», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае решения в пользу поставок в ЛНР угля из Сибири объем субсидий на перевозки по масштабу может быть сопоставимым с капитальными инвестициями в развитие шахт республики. С одной стороны, поддержка может быть дифференцированной. «С другой, в условиях ускоренного роста железнодорожного тарифа такие субсидии могут создать даже большую нагрузку на бюджет, особенно в долгосрочной перспективе», — подчеркивает Бурмистров.

Дмитрий Горбунов, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», говорит, что в законодательстве сегодня не прописана возможность прямой адресной поддержки угольной промышленности под 3% годовых. Постановление правительства от 25 января 2025 года № 48 определяет правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Средства, предоставленные региону на 15 лет под 3% годовых, должны быть направлены на инфраструктуру в сфере ЖКХ, закупку общественного транспорта, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической, туристической инфраструктуры. «Приоритетна поддержка проектов в сфере ЖКХ. Теоретически для нужд угольной отрасли можно сделать поправку в это постановление: попытаться квалифицировать некоторые аспекты развития угольных шахт как инфраструктурные проекты, если они связаны с созданием и модернизацией объектов, подпадающих под определение инфраструктуры в понимании закона. Например, если проект предусматривает строительство железнодорожных подъездных путей к шахтам, модернизацию систем электроснабжения региона, создание объектов коммунальной инфраструктуры для работы предприятий и проживания персонала, эти компоненты теоретически могли бы претендовать на финансирование через казначейские кредиты», — говорит юрист.

Он добавил, что для поддержки отрасли могут быть применены программы субсидирования процентных ставок в рамках проектного финансирования. «Правительство реализует различные программы льготного кредитования для приоритетных отраслей и категорий заемщиков, в рамках которых государство компенсирует банкам часть процентной ставки, позволяя предоставлять кредиты бизнесу по ставкам ниже рыночных. Теоретически для угольной промышленности в новых регионах могла бы быть разработана специальная программа субсидирования, по которой государство компенсировало бы банкам разницу между рыночной и льготной ставками, например, на уровне ключевой ставки Центрального банка минус 5–7 п.п.», — полагает Горбунов.

Людмила Хапугина, руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро», отмечает, что КИК не могут распространяться на угольную промышленность, так как угольные предприятия не относятся к объектам инфраструктуры. «Но разработка месторождений и добыча угля способствуют созданию инфраструктуры в разных сферах: транспортной, энергетической и социальной. Поэтому угольная промышленность требует развития инфраструктуры для обеспечения доставки угля от месторождений до потребителей, а также для обеспечения энергоснабжения предприятий. Такие регионы должны быть рассмотрены для решений об оказании поддержки, в первую очередь на законодательном уровне», — считает она.