Москвичам пообещали потепление и дождь 27 ноября

Жителей Москвы 27 ноября ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем поднимется до шести градусов тепла, а влажность окажется на уровне 95%. Ветер южного направления будет дуть со скоростью до 2,5 м/с. Атмосферное давление останется относительно стабильным и составит 749 мм рт. ст.

До конца недели москвичам предстоит столкнуться с изменчивой погодой. Днем столбики термометров будут колебаться в районе 2–5 градусов тепла, а ночью возможны легкие заморозки, достигающие −1 градуса. Вероятность осадков останется высокой, преимущественно умеренного характера, а вот сильных дождей или обильного снега ожидать не стоит. Атмосферное давление проявит незначительные колебания в пределах 748–752 мм рт. ст., оставаясь близким к нормальным значениям.