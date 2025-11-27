Москвичам пообещали потепление и дождь 27 ноября
Жителей Москвы 27 ноября ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха днем поднимется до шести градусов тепла, а влажность окажется на уровне 95%. Ветер южного направления будет дуть со скоростью до 2,5 м/с. Атмосферное давление останется относительно стабильным и составит 749 мм рт. ст.
До конца недели москвичам предстоит столкнуться с изменчивой погодой. Днем столбики термометров будут колебаться в районе 2–5 градусов тепла, а ночью возможны легкие заморозки, достигающие −1 градуса. Вероятность осадков останется высокой, преимущественно умеренного характера, а вот сильных дождей или обильного снега ожидать не стоит. Атмосферное давление проявит незначительные колебания в пределах 748–752 мм рт. ст., оставаясь близким к нормальным значениям.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили