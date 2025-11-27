Сеул подтвердил гибель гражданина Южной Кореи в боях на Украине
Гражданин Южной Кореи погиб при добровольном участии в боевых действиях на Украине на стороне Киева, сообщили в корейском МИДе, передает AFP.
«Похороны одного нашего гражданина, погибшего во время участия в украинских добровольческих силах, состоялись 25-го числа по местному времени в Киеве», — сообщил представитель МИД Республики Корея 27 ноября.
Мужчина 50 лет по фамилии Ким погиб в мае во время боев. Yonhap также со ссылкой на представителя южнокорейского МИДа уточняет, что, предположительно, он погиб в боевых действиях в Донбассе. Агентство подчеркивает, что Сеул ранее не подтверждал гибель граждан Южной Кореи в боях на Украине.
В России уже сообщали об участии наемников из Южной Кореи в военной операции на стороне Киева. Так, в конце апреля 2023 года следователи заочно предъявили обвинения в наемничестве двенадцати иностранцам. В ведомстве тогда сообщили, что обвинения касаются восьми американцев, а также граждан Австралии, Великобритании, Франции и Южной Кореи, которые прибыли на Украину в июле 2022 года.
В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об опасениях из-за возможных поставок Южной Кореей оружия Украине, заявил, что Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в конфликт. В самой республике такие планы отвергали.
Россия выступает против поставок оружия Украине.
