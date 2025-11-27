В Ираке после атаки дрона остановило работу газовое месторождение

Работы на газовом месторождении Хор Мор в Курдистане на севере Ирака приостановлены после атаки дрона, что вызвало перебои с электричеством по всему региону страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления властей и инженеров с месторождения.

Хор Мор является крупнейшим газовым месторождением в Курдистане, отметило агентство. Электростанции в регионе были полностью обесточены, говорится в совместном заявлении Министерств природных ресурсов и электроэнергетики.

Компания Dana Gas (базируется в ОАЭ), которая является оператором месторождения, сообщила, что дрон повредил резервуар для хранения сжиженного газа, при этом никто из работников не пострадал. При этом источники Reuters в органах безопасности утверждают, что в результате атаки возник пожар, были ранены нескольких рабочих.

Огонь до сих пор пытаются потушить. Инженер месторождения сообщил, что на восстановление основного хранилища сжиженного газа понадобится от двух до трех дней.

Кто стоит за атакой, неизвестно, говорится в материале.

Как подчеркнул Reuters, эта атака стала второй по счету за последние дни. Первая попытка была предпринята 23 ноября. Тогда военные открыли огонь по дрону, чтобы не дать ему приблизиться к объекту.