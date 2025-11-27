РИА узнало, что в Россию в 2025-м въехали более 25 тыс. украинцев
Более 25 тыс. украинских граждан пересекли границу с Россией в текущем году, следует из данных статистики в распоряжении «РИА Новости».
Всего с начала 2025 года в Россию прибыли 25 352 гражданина Украины, из которых:
- 23 867 приезжали в рамках частных визитов,
- 1,94 тыс. наносили деловой визит,
- 103 человека приехали в качестве туристов,
- 31 гражданин Украины совершал транзитный проезд.
Как говорится в материалах, 24 399 тыс. человек пользовались самолетами, 871 — въехал в Россию на машине, 79 — пешком, а трое воспользовались железнодорожным транспортом.
В начале сентября агентство сообщило, что с начала года в Россию въехали 16 225 тыс. украинских граждан.
С октября 2023 года для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих в Россию из третьих стран, действует особый порядок въезда: они могут попасть в страну только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево.
