РИА узнало, что в Россию в 2025-м въехали более 25 тыс. украинцев

«РИА Новости»: в Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. украинцев

Более 25 тыс. украинских граждан пересекли границу с Россией в текущем году, следует из данных статистики в распоряжении «РИА Новости».

Всего с начала 2025 года в Россию прибыли 25 352 гражданина Украины, из которых:

23 867 приезжали в рамках частных визитов,

1,94 тыс. наносили деловой визит,

103 человека приехали в качестве туристов,

31 гражданин Украины совершал транзитный проезд.

Как говорится в материалах, 24 399 тыс. человек пользовались самолетами, 871 — въехал в Россию на машине, 79 — пешком, а трое воспользовались железнодорожным транспортом.

В начале сентября агентство сообщило, что с начала года в Россию въехали 16 225 тыс. украинских граждан.

С октября 2023 года для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих в Россию из третьих стран, действует особый порядок въезда: они могут попасть в страну только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево.