 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

РИА узнало, что в Россию в 2025-м въехали более 25 тыс. украинцев

«РИА Новости»: в Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. украинцев

Более 25 тыс. украинских граждан пересекли границу с Россией в текущем году, следует из данных статистики в распоряжении «РИА Новости».

Всего с начала 2025 года в Россию прибыли 25 352 гражданина Украины, из которых:

  • 23 867 приезжали в рамках частных визитов,
  • 1,94 тыс. наносили деловой визит,
  • 103 человека приехали в качестве туристов,
  • 31 гражданин Украины совершал транзитный проезд.

Как говорится в материалах, 24 399 тыс. человек пользовались самолетами, 871 — въехал в Россию на машине, 79 — пешком, а трое воспользовались железнодорожным транспортом.

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В начале сентября агентство сообщило, что с начала года в Россию въехали 16 225 тыс. украинских граждан.

С октября 2023 года для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих в Россию из третьих стран, действует особый порядок въезда: они могут попасть в страну только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Украина Россия визит
Материалы по теме
В Кремле ответили на рост числа украинцев, согласных на условия России
Политика
Украинцев предупредили о массовых отключениях света после остановки ТЭС
Политика
Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 07:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 07:11
Сеул подтвердил гибель гражданина Южной Кореи в боях на Украине Политика, 07:08
Москвичам пообещали потепление и дождь 27 ноября Общество, 07:07
Контроль за работой самозанятых таксистов предложили передать агрегаторам Технологии и медиа, 07:00
США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана Политика, 06:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Ираке после атаки дрона остановило работу газовое месторождение Политика, 06:34
РИА узнало, что в Россию в 2025-м въехали более 25 тыс. украинцев Политика, 06:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ Спорт, 05:41
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие Политика, 05:36
В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд Экономика, 04:52
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом Политика, 04:39
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН Политика, 04:20