Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

В аэропорту Тамбова (Донское) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.

В граничащей с Тамбовской областью — Воронежской — объявлена опасность атаки БПЛА, отметил губернатор Александр Гусев.

Поздним вечером 26 ноября полеты приостанавливали также в воздушном хабе Калуги, ограничения действовали около часа — с 22:49 по 23:43 мск.