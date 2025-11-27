Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
В аэропорту Тамбова (Донское) временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.
В граничащей с Тамбовской областью — Воронежской — объявлена опасность атаки БПЛА, отметил губернатор Александр Гусев.
Поздним вечером 26 ноября полеты приостанавливали также в воздушном хабе Калуги, ограничения действовали около часа — с 22:49 по 23:43 мск.
