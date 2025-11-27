Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи
Папа римский Лев XIV утвердил декрет, который призывает католиков стремиться к пожизненному моногамному браку с одним супругом и избегать любых немоногамных связей. Текст документа опубликован на сайте Святого престола.
Декрет критикует полигамию и полиаморию, утверждая, что подлинный брак требует исключительности и полной взаимной принадлежности двух равных по достоинству людей.
Полигамия — это форма брака, при которой мужчина может иметь несколько жен, а женщина — несколько мужей.
Полиамория - является формой отношений, при которой один человек имеет сексуальные связи с несколькими партнерами одновременно.
Вопрос о том, как лучше применять учение Церкви о браке, обсуждался на двух ватиканских саммитах в 2023 и 2024 годах, которые проводил умерший папа Франциск, отметил Reuters.
Агентство также подчеркнуло, что в документе нет упоминания о возможности развода — Ватикан его по-прежнему не признает — но Церковь напоминает о существовании процедуры аннулирования и подчеркивает, что никто не обязан оставаться в насильственных отношениях.
