Политика
Папа римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане

Кейт Бланшетт и Папа римский Лев XIV
Маттео Гарроне и Эмир Кустурица
Папа Римский Лев XIV и Моника Беллуччи
Гас Ван Сент
Папа римский Лев XIV и Спайк Ли
Франческа Ло Скьяво
Вигго Мортенсен
Серджо Кастеллитто и Папа римский Лев XIV
Стефания Сандрелли
Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters
Кейт Бланшетт и Папа римский Лев XIV
(Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters)
Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters

Папа римский Лев XIV встретился в Ватикане с известными по всему миру актерами и режиссерами, передает «Би-би-си».

Среди них — обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Авиатор» и «Елизавета», снявший фильмы «Малкольм Икс» и «Черный клановец» Спайк Ли, актриса Моника Белуччи, сыгравшая Марию Магдалину в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы», актер Адам Скотт, известный по сериалам «Парки и зоны отдыха» и «Разлука», Серджо Кастеллитто, сыгравший «курящего кардинала» Тедеско в фильме «Конклав», уточнило CNN.

Среди приглашенных на встречу также были актеры Виго Мортенсен, Крис Пайн и режиссер Гас Ван Сент — автор фильмов «Харви Милк» и «Умница Уилл Хантинг». В большую итальянскую делегацию вошли режиссеры Джанни Амелио и Джузеппе Торнаторе, создатель «Нового кинотеатра «Парадизо».

Папа Лев призвал артистов продолжать свою работу как «паломники воображения», помогающие «нести надежду». Он также выразил обеспокоенность «тревожным спадом» интереса к посещению кинотеатров.

Кроме того, папа Лев призвал кинематографистов не сторониться того, что назвал «ранами мира». «Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это темы, которые нужно признавать и рассказывать», — сказал Папа, подчеркнув, что «все великие режиссеры» признают и исследуют боль.

Теги
Персоны
Софья Полковникова
Папа римский Голливуд Ватикан
Лев XIV папа римский фото
Лев XIV папа римский
папа римский
14 сентября 1955 года

