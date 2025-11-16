Папа римский Лев XIV встретился с голливудскими звездами в Ватикане

Кейт Бланшетт и Папа римский Лев XIV (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters) Маттео Гарроне и Эмир Кустурица (Фото: Matteo Minnella / Reuters) Папа Римский Лев XIV и Моника Беллуччи (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters) Гас Ван Сент (Фото: Matteo Minnella / Reuters) Папа римский Лев XIV и Спайк Ли (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters) Франческа Ло Скьяво (Фото: Barbara Amendola / Keystone Press Agency / Global Look Press) Вигго Мортенсен (Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press) Серджо Кастеллитто и Папа римский Лев XIV (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters) Стефания Сандрелли (Фото: Barbara Amendola / Keystone Press Agency / Global Look Press) Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters

Папа римский Лев XIV встретился в Ватикане с известными по всему миру актерами и режиссерами, передает «Би-би-си».

Среди них — обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Авиатор» и «Елизавета», снявший фильмы «Малкольм Икс» и «Черный клановец» Спайк Ли, актриса Моника Белуччи, сыгравшая Марию Магдалину в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы», актер Адам Скотт, известный по сериалам «Парки и зоны отдыха» и «Разлука», Серджо Кастеллитто, сыгравший «курящего кардинала» Тедеско в фильме «Конклав», уточнило CNN.

Среди приглашенных на встречу также были актеры Виго Мортенсен, Крис Пайн и режиссер Гас Ван Сент — автор фильмов «Харви Милк» и «Умница Уилл Хантинг». В большую итальянскую делегацию вошли режиссеры Джанни Амелио и Джузеппе Торнаторе, создатель «Нового кинотеатра «Парадизо».

Папа Лев призвал артистов продолжать свою работу как «паломники воображения», помогающие «нести надежду». Он также выразил обеспокоенность «тревожным спадом» интереса к посещению кинотеатров.

Кроме того, папа Лев призвал кинематографистов не сторониться того, что назвал «ранами мира». «Насилие, бедность, изгнание, одиночество, зависимость и забытые войны — это темы, которые нужно признавать и рассказывать», — сказал Папа, подчеркнув, что «все великие режиссеры» признают и исследуют боль.