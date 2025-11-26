Аэропорт Калуги приостановил полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Как уточнил Кореняко, мера принята, чтобы обезопасить полеты.
В соседней с Калужской областью — Тульской — объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Полеты в аэропорту Калуги временно отменяли и в ночь на 26 ноября. Ограничения тогда продержались около трех с половиной часов — с 2:34 мск по 5:54 мск.
