Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dentorson / Shutterstock
Фото: dentorson / Shutterstock

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Как уточнил Кореняко, мера принята, чтобы обезопасить полеты.

В аэропорту Геленджика возобновили полеты
Политика

В соседней с Калужской областью — Тульской — объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Полеты в аэропорту Калуги временно отменяли и в ночь на 26 ноября. Ограничения тогда продержались около трех с половиной часов — с 2:34 мск по 5:54 мск.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Калуга приостановка полетов аэропорты
