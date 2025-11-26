 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Руссо отсудил у своего похитителя ₽600 тыс. за нанесение морального вреда

Суд удовлетворил иск Руссо о возмещении морального вреда к его похитителю
Авраам Руссо
Авраам Руссо (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Кунцевский суд в Москве частично удовлетворил исковые требования певца Авраама Руссо в размере 600 тыс. руб. к бывшему охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, который проходил как соучастник по делу о похищении артиста. Эти средства обвиняемый выплатит в качестве компенсации за причинение морального вреда, сообщил РБК адвокат истца Андрей Алешкин.

«Да, действительно, Кунцевский суд вынес решение, частично удовлетворил исковые требования в размере 600 тыс. руб. Это моральный вред, причиненный преступлением, в котором обвинялся Эльдукаев. Поскольку дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, соответственно, у нас появилось право обращения в суд, собственно, что мы сделали», — пояснил защитник Руссо.

Авраам Руссо подал иск к экс-охраннику Исмаилова о компенсации вреда
Общество
Авраам Руссо

Он добавил, что оценивает решение позитивно, поскольку присуждаемая сумма 500–600 тыс. руб. соответствует усредненной практике удовлетворения судами Москвы требований о возмещении морального вреда.

Корреспондент «Московского комсомольца» из зала суда сообщил, что суд установил, что Эльдукаев после похищения нанес Руссо удар ногой в пах, угрожал ему ножом и оскорблял.

Певец подал иск против бывшего охранника в октябре. Согласно исковому заявлению, 31 января 2004 года Эльдукаев в составе группы лиц похитил эстрадного исполнителя и удерживал его до получения согласия на выполнение требования похитителей.

В августе 2025 года суд присяжных признал экс-охранника невиновным в покушении на Руссо в 2006 году, но признал его вину в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гушумовых. 18 сентября Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева по этому делу к 14 с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, в январе 2004 года Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан «Прага» на Арбате, где музыканта избили и потребовали сотрудничать с Исмаиловым на условиях бизнесмена. Позже певца вывезли в Апрелевку и отпустили после согласия выполнить требования похитителей. После отказа от сотрудничества летом 2006 года на Руссо совершили покушение.

Тельман Исмаилов в ноябре 2017 года был объявлен в международный розыск.

Авраам Руссо
Авраам Руссо
певец
21 июля 1969 года
