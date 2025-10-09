Авраам Руссо подал иск к экс-охраннику Исмаилова о компенсации вреда

Авраам Руссо (Фото: Ilya Muscovite / URA.RU / Global Look Press)

Певец Авраам Руссо подал иск к бывшему личному охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву о взыскании компенсации морального вреда за похищение, сообщила в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно исковому заявлению, 31 января 2004 года Эльдукаев в составе группы лиц похитил эстрадного исполнителя и удерживал его до получения согласия на выполнение требования похитителей.

Несмотря на прекращение уголовного преследования ответчика, Руссо просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, мотивируя это наступившими у него физическими и нравственными страданиями. Он имеет на это право, поскольку оправдание произошло по нереабилитирующим основаниям — истечение срока давности.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 октября 2025 года.

В августе 2025 года суд присяжных признал экс-охранника Исмаилова невиновным в покушении на певца Руссо в 2006 году, но признал его вину в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гушумовых. 18 сентября Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева по этому делу к 14 с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, в январе 2004 года Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан «Прага» на Арбате, где музыканта избили и потребовали сотрудничать с Исмаиловым на условиях бизнесмена. Позже певца вывезли в Апрелевку и отпустили после согласия выполнить требования похитителей. После отказа от сотрудничества летом 2006 года на Руссо совершили покушение.

Тельман Исмаилов в ноябре 2017 года был объявлен в международный розыск.