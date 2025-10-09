 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Авраам Руссо подал иск к экс-охраннику Исмаилова о компенсации вреда

Авраам Руссо
Авраам Руссо (Фото: Ilya Muscovite / URA.RU / Global Look Press)

Певец Авраам Руссо подал иск к бывшему личному охраннику владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву о взыскании компенсации морального вреда за похищение, сообщила в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно исковому заявлению, 31 января 2004 года Эльдукаев в составе группы лиц похитил эстрадного исполнителя и удерживал его до получения согласия на выполнение требования похитителей.

Несмотря на прекращение уголовного преследования ответчика, Руссо просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, мотивируя это наступившими у него физическими и нравственными страданиями. Он имеет на это право, поскольку оправдание произошло по нереабилитирующим основаниям — истечение срока давности.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 октября 2025 года.

Руссо рассказал, что мог стать «рабом» экс-владельца Черкизовского рынка
Общество
Авраам Руссо

В августе 2025 года суд присяжных признал экс-охранника Исмаилова невиновным в покушении на певца Руссо в 2006 году, но признал его вину в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гушумовых. 18 сентября Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева по этому делу к 14 с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, в январе 2004 года Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан «Прага» на Арбате, где музыканта избили и потребовали сотрудничать с Исмаиловым на условиях бизнесмена. Позже певца вывезли в Апрелевку и отпустили после согласия выполнить требования похитителей. После отказа от сотрудничества летом 2006 года на Руссо совершили покушение.

Тельман Исмаилов в ноябре 2017 года был объявлен в международный розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Авраам Руссо иск в суд компенсация моральный вред суд Москва
Авраам Руссо фото
Авраам Руссо
певец
21 июля 1969 года
Материалы по теме
Руссо рассказал, что мог стать «рабом» экс-владельца Черкизовского рынка
Общество
Руссо потребует ₽5 млн руб. с предполагаемого похитителя
Общество
СК закончил следствие по делу фигуранта покушения на Авраама Руссо
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Ученые объяснили революционность открытия лауреатов Нобелевки по химии Технологии и медиа, 20:25
Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Новосибирске Общество, 20:20
Фильм с Хабенским в главной роли взял гран-при фестиваля «Маяк» Стиль, 20:18
Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии Общество, 20:17
«Трактор» впервые за пять матчей победил в КХЛ Спорт, 20:13
Путин пообещал компенсации от России за крушение самолета AZAL Политика, 20:10
Трамп анонсировал поездку в Египет для подписания соглашения по Газе Политика, 20:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Появились кадры с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Общество, 19:58
Глава ФИФА допустил перенос чемпионатов мира на другое время года Спорт, 19:58
Как получить Нобелевскую премию по литературе: рецепт Ласло Краснахоркаи Стиль, 19:56
Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября Политика, 19:56
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Мосбиржа выявила у акций ПИКа несоответствие первому уровню листинга Инвестиции, 19:38
Кремль сообщил о переносе Российско-Арабского саммита Политика, 19:37