На внутренней стороне МКАД зафиксировали самую длинную пробку за неделю
На внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Алтуфьевского шоссе возникла самая длинная пробка для этого времени за неделю, ее длина составила около 30,5 км, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
Также, согласно сервису, на этом участке МКАД зафиксировано семь ДТП. В двух местах ведутся дорожные работы.
Около 18:40 пробки в Москве достигли 9 баллов.
Также пробки девять баллов наблюдаются в центре Москвы. Движение транспорта затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольцах, вылетных магистралях, в ряде районов. ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщил, что средняя скорость потока в пробках составляет 26 км/ч.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили