На внутренней стороне МКАД зафиксировали самую длинную пробку за неделю

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

На внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Алтуфьевского шоссе возникла самая длинная пробка для этого времени за неделю, ее длина составила около 30,5 км, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Также, согласно сервису, на этом участке МКАД зафиксировано семь ДТП. В двух местах ведутся дорожные работы.

Около 18:40 пробки в Москве достигли 9 баллов.

Также пробки девять баллов наблюдаются в центре Москвы. Движение транспорта затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольцах, вылетных магистралях, в ряде районов. ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщил, что средняя скорость потока в пробках составляет 26 км/ч.