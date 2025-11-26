Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели
Жителей Москвы 26 ноября ждет сырая и снежная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха днем будет колебаться около 2 градусов, а ощущаться как −1. Влажность воздуха достигнет 95%. Ветер будет дуть с востока со скоростью 1,2 м/с, местами порывы достигают 2,2 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что соответствует среднестатистическим значениям для этого времени года.
До конца недели в Москве сохранится прохладная погода. Дневные температуры будут оставаться на уровне около 1–3 градусов, ночью столбик термометра может опускаться до −1. Вероятность осадков будет высокой с частыми мокрыми снегопадами умеренной интенсивности. Давление будет варьироваться в пределах 749–751 мм рт. ст., что является нормой для ноября.
