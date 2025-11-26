 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео

Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке

Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео
Video

Во время визита в Киргизию перед заседанием ОДКБ в резиденции «Ала-Арча» президент России Владимир Путин попробовал сыграть на национальном киргизском музыкальном инструменте — комузе. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин взялся за инструмент после того, как перед гостями сыграли киргизские музыканты. Во время выступления присутствовали президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Комуз — киргизская трехструнная лютня с длинным грифом без ладов и грушевидным корпусом.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. Он пробудет в Киргизии три дня, до 27 ноября. По прибытии в резиденцию «Ынтымак Ордо», где его встретил Жапаров, российский лидер поприветствовал роту почетного караула на киргизском языке.

