 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Твери полиция составила 20 протоколов на участников автоаукциона

Фото: МВД России по Тверской области
Фото: МВД России по Тверской области

В Твери полиция составила 20 протоколов на участников автоаукциона
Video

В Твери полицейские составили более 20 административных протоколов на участников автоаукциона. Он, как сообщает местная полиция, не был санкционирован.

Мероприятие, по данным полиции, проводил «московский блогер». Аукцион проводили на Тверском ипподроме. На мероприятие пришли несколько сотен человек. «Начальная стоимость лотов стартовала всего от 1000 руб.», — сообщает полиция.

На участников аукциона составили 20 протоколов за нарушение правил регистрации транспортного средства, превышение уровня шума и загрязняющих выхлопов, установку самодельных световых приборов, управление автомобилем при наличии серьезных неисправностей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Тверская область полиция МВД автомобилисты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 18:40 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 18:40
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков Общество, 18:59
На форуме в Пекине заявили о формировании новой экономической архитектуры Отрасли, 18:59
«МегаФон» возглавил рейтинг корпоративных сетей Private LTE/5G Пресс-релиз, 18:57
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича Политика, 18:50
Кто такой наставник и как им стать Образование, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике Технологии и медиа, 18:42
Волонтеры из России и СНГ рассказали о помощи вьетнамцам при наводнении Общество, 18:31
На Пхукете стартовал Российско-таиландский инвестиционный форум Отрасли, 18:28
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны Политика, 18:26
Uber и WeRide запустили полностью автономные поездки в Абу-Даби Индустрия 4.0, 18:26
Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине Политика, 18:24
Минус 48%: почему рынок потребкредитования рухнул в 2025 году. ВидеоПодписка на РБК, 18:18