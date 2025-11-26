В Твери полиция составила 20 протоколов на участников автоаукциона
В Твери полицейские составили более 20 административных протоколов на участников автоаукциона. Он, как сообщает местная полиция, не был санкционирован.
Мероприятие, по данным полиции, проводил «московский блогер». Аукцион проводили на Тверском ипподроме. На мероприятие пришли несколько сотен человек. «Начальная стоимость лотов стартовала всего от 1000 руб.», — сообщает полиция.
На участников аукциона составили 20 протоколов за нарушение правил регистрации транспортного средства, превышение уровня шума и загрязняющих выхлопов, установку самодельных световых приборов, управление автомобилем при наличии серьезных неисправностей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.
