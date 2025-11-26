Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь станут свидетелями по делу Тарасовой
Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках судебного следствия по делу о контрабанде наркотических средств в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», — заявила сторона защиты. Суд удовлетворил ходатайство.
В начале ноября прошло первое судебное заседание по делу Тарасовой, которую обвинили по ч.1 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств; максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Актриса признала вину.
В связи с тем, что свидетели обвинения не явились в суд, судья приняла решение перенести заседание на 26 ноября.
В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело после того, как при досмотре в аэропорту Домодедово 28 августа у нее изъяли вейп. Экспертиза, результаты которой поступили 3 сентября, установила, что в устройстве содержалось 0,38 г гашишного масла. Это вещество легально в Израиле, откуда прилетела актриса, но запрещено в России.
5 сентября суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено покидать дом с 00:00 до 6:00 мск, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи. Сама актриса на заседании признала, что совершила «большую ошибку».
Аглая Тарасова (1994 года рождения) известна по сериалам «Интерны», «Беспринципные» и фильмам «Лед», «Лед 2», «Лед 3» и «Холоп-2». Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт.
