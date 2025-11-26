 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь станут свидетелями по делу Тарасовой

Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь станут свидетелями по делу Аглаи Тарасовой
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках судебного следствия по делу о контрабанде наркотических средств в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», — заявила сторона защиты. Суд удовлетворил ходатайство.

В начале ноября прошло первое судебное заседание по делу Тарасовой, которую обвинили по ч.1 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств; максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Актриса признала вину.

Актриса Тарасова признала вину в суде по делу о контрабанде наркотиков
Политика
Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время начала рассмотрения дела&nbsp;в Домодедовском городском суде, 5 ноября 2025 года

В связи с тем, что свидетели обвинения не явились в суд, судья приняла решение перенести заседание на 26 ноября.

В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело после того, как при досмотре в аэропорту Домодедово 28 августа у нее изъяли вейп. Экспертиза, результаты которой поступили 3 сентября, установила, что в устройстве содержалось 0,38 г гашишного масла. Это вещество легально в Израиле, откуда прилетела актриса, но запрещено в России.

5 сентября суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено покидать дом с 00:00 до 6:00 мск, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи. Сама актриса на заседании признала, что совершила «большую ошибку».

Аглая Тарасова (1994 года рождения) известна по сериалам «Интерны», «Беспринципные» и фильмам «Лед», «Лед 2», «Лед 3» и «Холоп-2». Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт.

Персоны
Егор Алимов
Аглая Тарасова Юлия Снигирь Евгений Цыганов свидетель суд контрабанда наркотики
Аглая Тарасова фото
Аглая Тарасова
актриса
18 апреля 1994 года
