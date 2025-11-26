 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп

В США скончался от рака известный художник-абстракционист Тимоти Эпп
Тимоти Эпп
Тимоти Эпп (Фото: micapaints / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Американский художник-абстракционист, автор картин «Аватар» (1998), «Левиафан» (2001) и «Крестоносец» (2007) Тимоти Эпп скончался на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщила газета The Baltimore Banner со ссылкой на балтиморскую галерею Goya Contemporary, сотрудничавшую с художником более 20 лет.

Как отмечает издание, уроженец Акрона, штат Огайо, был заметной фигурой в американском абстрактном искусстве благодаря более чем 25 персональным выставкам. Первая из них состоялась в 1988 году, последнюю художник провел в 2024 году.

Прах художника Булатова перевезут в Москву не раньше весны 2026 года
Общество
Эрик Булатов

Картины Эппа представлены во многих американских музеях.

Критики отмечают «уникальный геометрический стиль» художника, который «пробуждает эмоции посредством структуры, чистых линий и открытого пространства».

«Его масштабные работы также демонстрируют талант Эппа создавать настроение и тональность через цвет», — говорится в опубликованном некрологе.

