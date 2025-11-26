HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания HP планирует уволить от 4 тыс. до 6 тыс. сотрудников по всему миру в рамках стратегии по внедрению и поддержке искусственного интеллекта. Таким образом компания планирует достичь экономии в $1 млрд к 2028 году, сообщила пресс-служба компании.

Компания оценивает затраты на оплату труда и прочие расходы, связанные с реструктуризацией, почти в $650 млн, из них около $250 млн — в 2026 году.

Как сообщил во время брифинга глава компании Энрике Лорез, под сокращение попадут разработчики продуктов, внутренние специалисты и работники службы поддержки клиентов. По данным CNBC, в декабре прошлого года штат HP насчитывал всего 58 тыс. сотрудников.

В рамках предыдущего плана по реструктуризации HP также сократила до 2 тыс. человек в феврале, сообщает Reuters.

За этот год сразу несколько больших компаний провели реструктуризацию, инвестируя в развитие искусственного интеллекта. В конце октября Amazon анонсировала сокращение 14 тыс. сотрудников ради подготовки к внедрению ИИ. В сентябре глава компании — разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами Salesforce заявил, что внедрение ИИ позволило сократить штат специалистов по работе с клиентами на 4 тыс. человек.