Михаила Боярского оштрафовали в Петербурге за неуплату другого штрафа

Михаил Боярский (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

Народный артист России Михаил Боярский оштрафован на 9 тыс. руб. за неуплату административного штрафа за нарушение ПДД в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Первый штраф в размере 4,5 тыс. руб. был выписан актеру в феврале 2025 года за игнорирование знака «Остановка запрещена» на Лиговском проспекте у торгового центра «Галерея». Боярский не оплатил штраф в установленный 60-дневный срок, и в конце мая тот был взыскан через службу судебных приставов.

Мировой суд Петербурга признал артиста виновным в несвоевременной оплате и назначил новый штраф в размере 9 тыс. руб. в конце сентября. На судебное заседание 75-летний Боярский не явился, но передал признание вины через защитника. Постановление суда вступило в силу 22 октября.

Ранее Московский суд повторно оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан Минюстом иноагентом) за несвоевременную оплату ранее назначенного штрафа. Постановление о новом административном наказании было вынесено 5 ноября, однако точная сумма штрафа и характер нарушения суд не уточнил. В 2025 году актера уже дважды привлекали к ответственности — в феврале ему был назначен штраф в 3 тыс. руб. за неоплату парковки, а также штраф в 5 тыс. руб. за аналогичное нарушение в Москве.