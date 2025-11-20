Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео

Video

На форуме «Транспортная неделя» в Москве Ространснадзор показал одну из робособак, которых тестируют для работы на железной дороге в России. Испытание проводит АО «НИИАС», научно-исследовательский институт РЖД в области интеллектуальных систем управления и обеспечения безопасности.

Как сообщили РБК в ведомстве, биоморфных роботов собираются использовать на участках, потенциально опасных для людей, в том числе для диагностики состояния подвижного состава. Робопсы оснащены камерами, лидарами, а также искусственным интеллектом — все это позволит оперативно и достоверно определять неисправности вагонов и локомотивов.

Впоследствии роботов передадут сотрудникам Госжелдорнадзора для проведения дистанционного мониторинга состояния подвижного состава при допуске на инфраструктуру. Выявив нарушения, инспекторы будут выносить предостережения провинившимся.