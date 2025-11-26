 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95%

Путин: уровень идентичности среди россиян к 2036-му должен составлять 95%

К 2036 году не менее 95% населения России должны идентифицировать себя как россияне, следует из утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегии национальной политики на следующие десять лет.

«Оценка результатов реализации настоящей стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей: уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) — не менее 95 процентов», — говорится в документе.

В стратегии указано, что на момент 2025 года у 92% населения России общероссийская гражданская идентичность преобладает над другими формами коллективной идентичности.

Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей до 2030-го
Политика
Михаил Мишустин

Помимо этого, к 2036 году доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна достигнуть 85%, следует из документа.

Ранее Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России.

Александра Озерова
Владимир Путин стратегия россияне граждане России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
