Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95%

К 2036 году не менее 95% населения России должны идентифицировать себя как россияне, следует из утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегии национальной политики на следующие десять лет.

«Оценка результатов реализации настоящей стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей: уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) — не менее 95 процентов», — говорится в документе.

В стратегии указано, что на момент 2025 года у 92% населения России общероссийская гражданская идентичность преобладает над другими формами коллективной идентичности.

Помимо этого, к 2036 году доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна достигнуть 85%, следует из документа.

Ранее Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России.