Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95%
К 2036 году не менее 95% населения России должны идентифицировать себя как россияне, следует из утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегии национальной политики на следующие десять лет.
«Оценка результатов реализации настоящей стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей: уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) — не менее 95 процентов», — говорится в документе.
В стратегии указано, что на момент 2025 года у 92% населения России общероссийская гражданская идентичность преобладает над другими формами коллективной идентичности.
Помимо этого, к 2036 году доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна достигнуть 85%, следует из документа.
Ранее Путин поддержал предложение объявить 2026-й годом единства народов России.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили