В части сел Запорожской области отключилось электричество
Из-за украинских атак по энергетической инфраструктуре в части населенных пунктов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Энергетики работают в усиленном режиме, оперативные бригады переводят переключение на резервные источники питания. Работа усложняется возможностью новых атак. Евгений Балицкий попросил жителей проявить терпение.
За прошедшие сутки в области зафиксировали не менее двенадцати ударов ВСУ. Пострадала линия электропередачи, в результате без электроснабжения остались более 5 тыс. человек в селе Водяное.
