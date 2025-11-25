В части сел Запорожской области отключилось электричество

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Из-за украинских атак по энергетической инфраструктуре в части населенных пунктов Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Энергетики работают в усиленном режиме, оперативные бригады переводят переключение на резервные источники питания. Работа усложняется возможностью новых атак. Евгений Балицкий попросил жителей проявить терпение.

За прошедшие сутки в области зафиксировали не менее двенадцати ударов ВСУ. Пострадала линия электропередачи, в результате без электроснабжения остались более 5 тыс. человек в селе Водяное.