На Кубани нашли третьего сбежавшего из центра реабилитации подростка
Сотрудники полиции обнаружили в станице Выселки третьего воспитанника Павловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, который 2 апреля сбежал, угнав автомобиль сотрудника организации. Об этом сообщила полиция Краснодарского края в телеграм-канале.
16-летнего подростка доставили в следственный отдел. Против него завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК (угон группой лиц по предварительному сговору, до семи лет лишения свободы). Решается вопрос об аресте, сообщила прокуратура.
Трое подростков устроили побег вечером 2 апреля. Они покинули реабилитационный центр, завладев ключами от автомобиля одного из сотрудников. Однако один из них, сев за руль, на платном участке дороги между станицами Ирклиевской и Старолеушковской сбил шлагбаум на пункте оплаты проезда. При этом несовершеннолетний водитель зацепил зеркалом автомобиль сотрудника учреждения, находившийся в нем мужчина получил незначительные травмы.
На данный момент все трое участников побега найдены.
Прокуратура Павловского района проводит проверку по факту инцидента, а также оценивает условия содержания несовершеннолетних в реабилитационном центре и действия персонала учреждения.
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