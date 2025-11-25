Прах Плисецкой и Щедрина согласно их последней воле развеяли над Окой

Родион Щедрин и Майя Плисецкая (Фото: Олег Булдаков / ТАСС)

Прах балерины Майи Плисецкой и ее супруга, композитора Родиона Щедрина был развеян над Окой, сообщил ТАСС народный артист России Андрис Лиепа.

Последняя воля супругов была исполнена в соответствии с их совместным завещанием, в котором они просили развеять свой прах над Россией.

«Тела наши после смерти кремировать, и, когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживет дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании, обнародованном в 2015 году на тот момент гендиректором Большого театра Владимиром Уриным.

Плисецкая, одна из величайших балерин XX века, умерла 2 мая 2015 года на 90-м году жизни, Щедрин скончался в Мюнхене на десять лет позже. Ему было 92 года.

Щедрин и Плисецкая поженились в 1958 году, спустя три года после знакомства на вечере у Лили Брик. Композитор посвятил супруге ряд произведений, включая партитуру к балету «Конек-Горбунок». Они вместе работали над балетами «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и «Кармен-сюита».

Майя Плисецкая — солистка Большого театра, прославившаяся в классическом и современном репертуаре. Ее партии в «Лебедином озере», «Дон Кихоте», «Жар-птице» и «Кармен-сюите» стали эталонными. Сотрудничество с Щедриным стало одним из самых заметных творческих союзов в мировой хореографии.

Родион Щедрин — один из известнейших российских композиторов второй половины XX века. Его оперы, балеты и симфонии исполняются на ведущих мировых сценах. Он создал оперы «Лолита», «Озаренный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка», а также более 150 камерных и хоровых произведений. В 1973–1990 годах возглавлял Союз композиторов РСФСР. Лауреат государственных премий СССР и России, номинант на премию «Грэмми» и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».