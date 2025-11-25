В Пермском крае на час сократят время продажи алкоголя
Власти Пермского края на час сократили время розничной продажи алкогольной продукции. С 1 марта 2026 года алкоголь можно будет купить в магазинах с 8:00 до 22:00, следует из постановления краевого правительства, размещенного на портале опубликования правовых актов.
Согласно постановлению, розничная продажа алкоголя в Прикамье будет запрещена с 22:00 до 8:00 по местному времени. Ограничение не коснется кафе, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.
О планах властей установить запрет на розничные продажи спиртного с 22:00 до 8:00 в Пермском крае стало известно в середине сентября. Местные алкомаркеты поддержали проект.
На данный момент в Прикамье можно купить алкоголь в магазинах с 8:00 до 23:00. Полный запрет действует только в определенные праздничные дни, например, 9 мая (День Победы), 1 июня (Международный день защиты детей) и 12 июня (День России).
Подобные ограничения установлены и в других регионах России. Например, в Республике Коми, Курской, Рязанской, Сахалинской областях продают спиртное с 8:00 до 22:00, во Владимирской, Липецкой и Ивановской областях – с 9:00 до 21:00, а в Ленинградской и Новосибирской областях – с 9:00 до 22:00. В Вологодской области купить алкоголь можно только с 12.00 до 14.00.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили