Общество⁠,
0

В Пермском крае на час сократят время продажи алкоголя

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Пермского края на час сократили время розничной продажи алкогольной продукции. С 1 марта 2026 года алкоголь можно будет купить в магазинах с 8:00 до 22:00, следует из постановления краевого правительства, размещенного на портале опубликования правовых актов.

Согласно постановлению, розничная продажа алкоголя в Прикамье будет запрещена с 22:00 до 8:00 по местному времени. Ограничение не коснется кафе, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

О планах властей установить запрет на розничные продажи спиртного с 22:00 до 8:00 в Пермском крае стало известно в середине сентября. Местные алкомаркеты поддержали проект.

На данный момент в Прикамье можно купить алкоголь в магазинах с 8:00 до 23:00. Полный запрет действует только в определенные праздничные дни, например, 9 мая (День Победы), 1 июня (Международный день защиты детей) и 12 июня (День России).

Подобные ограничения установлены и в других регионах России. Например, в Республике Коми, Курской, Рязанской, Сахалинской областях продают спиртное с 8:00 до 22:00, во Владимирской, Липецкой и Ивановской областях – с 9:00 до 21:00, а в Ленинградской и Новосибирской областях – с 9:00 до 22:00. В Вологодской области купить алкоголь можно только с 12.00 до 14.00.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
Пермский край алкоголь продажа ограничения
