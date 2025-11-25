Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на железной дороге

Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту

Фото: Центральное МСУТ СК России

На Урале двое несовершеннолетних предстанут перед судом по обвинению в подготовке теракта на железной дороге. Подростки планировали поджечь оборудование на перегоне Утяшево — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, 15-летний и 16-летний подростки в декабре 2024 года действовали в составе организованной группы по указанию неустановленного лица. Обвиняемые обследовали перегон Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги, где зафиксировали расположение релейных шкафов, видеокамер и защитных ограждений. Полученные фотографии они направили организатору преступления через мессенджер.

Довести преступный замысел до конца подростки не смогли — их задержали сотрудники правоохранительных органов во время следования к месту планируемого теракта.

Несовершеннолетние обвиняются по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту). Уральская транспортная прокуратура направила уголовное дело в Центральный окружной военный суд. Материалы в отношении неустановленного организатора преступления выделены в отдельное производство.

24 ноября в Подмосковье 14-летний подросток был обвинен в совершении теракта за поджог на Московской железной дороге. По данным Следственного комитета России, поджог произошел вечером 21 ноября на Рижском направлении МЖД. Подросток действовал по указанию неизвестного лица, полученному через один из мессенджеров. После предъявления обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт) суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.