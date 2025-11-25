 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров рассказал о действующем канале общения Москвы с Вашингтоном

Лавров: Россия имеет постоянно действующий канал общения с США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Между Москвой и Вашингтоном есть постоянно действующий канал общения, российская сторона этого не скрывает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с МИД Белоруссии, запись опубликована на официальном сайте МИДа.

«У нас есть постоянно действующий канал общения с американцами. Об этом президент [России Владимир] Путин, когда давал оценку мирному плану Дональда Трампа, упомянул. Мы этого не скрываем», — сказал Лавров в ответ на вопрос о составе российской делегации в Абу-Даби на переговорах с США и о перспективе окончания конфликта на Украине.

Также на совместной пресс-конференции Лавров заявил, что российская сторона ждет от США промежуточной версии мирного плана после согласования с Украиной и европейскими странами.

Кремль сообщил, что Россия получила черновик мирного плана США по Украине
Политика
Дональд Трамп

24 ноября российская делегация провела встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом, а 25 ноября проходит следующий раунд переговоров. По данным издания Politico, в ходе предстоящей встречи американская сторона представит России сокращенную версию плана из 19 пунктов вместо первоначальных 28.

После опубликования первоначальной версии мирного плана США ЕС предложил встречный план из 24 пунктов. По итогам встречи США, Украины и стран ЕС в Женеве 23 ноября план решили сократить до 19 пунктов, сообщали различные источники.

Официально ни один из планов опубликован не был.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что условия американского мирного плана по Украине представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейского.

