Фото: Reuters

Великобритания разработала план по ослаблению мирного настроя президента США Дональда Трампа, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британцы заготовили «страховочный вариант». Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации», — говорится в сообщении ведомства.

В СВР сообщили о подготовке Лондоном планов по возобновлению использования досье на Трампа бывшего агента MI6 Кристофера Стила, которое может содержать данные о контактах американского президента и его родственников с советскими и российскими спецслужбами.

В СВР досье на Трампа назвали «липовыми» и содержащими уже опровергнутую информацию.

Служба добавила, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Великобритании, включая компании BAE Systems и Thales UK, реализуют масштабные контракты на производство военной продукции для Украины. В ближайшей перспективе, по данным СВР, поставки дронов Украине будут увеличены за счет финансирования стран ЕС. Прогнозируемый объем дополнительных контрактов превышает, по данным ведомства, $6 млрд.

На прошлой неделе в СМИ опубликован мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Первоначально план включал 28 пунктов, но после переговоров между США, Украиной и странами ЕС в Женеве 23 ноября его сократили до 19. При этом страны ЕС, в том числе Великобритания, разработали альтернативный проект мирного плана. Ключевые различия между мирными инициативами касались территориального вопроса, перспектив членства Украины в НАТО и судьбы замороженных российских активов.